Москва, , 18:15 — REGNUM В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 30 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 23 февраля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 18:12 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны три рейса, ещё четыре отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны 12 рейсов; в аэропорту «Внуково» задержаны пять рейсов, еще семь отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил журналистам, что пять температурных рекордов побито за неделю метеонаблюдений в Москве.