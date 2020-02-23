Анкара, , 16:50 — REGNUM Решение о закрытии границы, в качестве превентивной меры в борьбе с коронавирусом, приняли власти Афганистана и Турции. Об этом 23 февраля сообщают турецкие и афганские СМИ.

Так, были закрыты контрольно-пропускные пункты на границах обеих стран с Ираном. Меры были приняты в связи с резким увеличением числа заболевших коронавирусом в Иране. В настоящее время в этой стране было зафиксировано 43 случая заражения данной инфекцией.

Кроме того, в Турции граница с Ираном была перекрыта также на фоне притока туристов в турецкую провинцию Ван на востоке страны в связи с праздников Навруз.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении ряда ограничений в Иране в связи с резким увеличением числа заболевших коронавирусом. В стране отменены массовые мероприятия, закрыты образовательные учреждения, спортивные соревнования пройдут без участия зрителей.

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