Киев, , 16:26 — REGNUM На Украине поисковый запрос со словами «23 февраля праздник» находится в тройке самых частых среди пользователей Google, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.

Так, запросов на украинском языке про 23 февраля было более пяти тысяч. Первое место занял запрос «День ангела Валентины», второе — «Евровидение нацотбор — 2020», финал которого состоялся накануне, 22 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году экс-президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в стране отменено празднование 23 февраля Дня защитника отечества.

Вместо дня защитника на Украине отмечают «мужество и героизм защитников независимости и территориальной целостности Украины» 14 октября.

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