Милан, Италия, , 16:31 — REGNUM В итальянской области Ломбардия власти приняли решение о закрытии всех учебных учреждений в связи со вспышкой коронавирусной инфекции Covid-2019. Об этом 23 февраля сообщает ANSA со ссылкой указ, подписанный губернатором Аттилио Фонтаной и главой министерства здравоохранения Италии Роберто Сперанцей.

Согласно документу, в северной области Италии приостанавливается учебная деятельность в детских садах, школах, высших учебных заведениях и в учреждениях повышения профессиональной квалификации.

Напомним, общее число заболевших в Италии достигло 113 человек. Вспышки инфекции зарегистрированы в 11 муниципалитетах. Больше всего пациентов находятся в больницах регионов Венето и Ломбардия.

Ранее, в связи с угрозой эпидемии заболевания, карантин был объявлен в 12 городах на севере страны, в провинциях Ломбардия и Венето. Отменены все массовые и спортивные мероприятия, занятия в образовательных учреждениях, закрыты часть офисов, работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на работу дома.

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