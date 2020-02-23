Иерусалим, , 16:28 — REGNUM Запрет на въезд в страну для иностранцев из ряда стран и ограничения для граждан, прибывающих в Израиль из-за рубежа в связи с эпидемией коронавируса установили местные власти. Об этом 23 февраля сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём заявлении, которое было распространено его канцелярией.

Полный запрет на въезд в Израиль установлен для иностранцев, которые были в Южной Корее или Японии в течение двух последних недель, а также для граждан Австралии и Италии.

Граждане Израиля, возвращающиеся из турпоездок в Италию либо Австралию должны будут пройти 14-дневный карантин. Сразу же по приезду в страну такие граждане должны будут известить о своём прибытии медицинские службы и пройти домашний карантин, во время которого им запрещено посещать массовые мероприятия и любые публичные места, в том числе школы, офисы, а также общественный транспорт. За нарушение карантина установлено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

23 февраля в Израиле будет сформирована группа министров, которая займётся ежедневным координированием действий различных служб и ведомств с целью противостояния угрозе распространения коронавируса в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запрете на въезд в Израиль для иностранцев, прибывающих из стран Азии.

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