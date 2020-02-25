Москва, 25 февраля 2020, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941 — 1945 гг.
Война. Хроника 1941 — 1945 гг.
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941 — 1945 гг. 25 февраля: войска Западного фронта окружили немцев под Калугой.

В 1944 году в газете «Красная звезда» вышла заметка «Стахановская вахта челябинских металлургов». В ней говорится о самоотверженном труде советского народа на примере работников Челябинского металлургического завода.

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