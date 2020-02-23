Одесса, Украина, , 16:09 — REGNUM Кассовый сбор от проката украинской комедии об участниках карательной операции в Донбассе под названием «Наши котики» составил мене восьми миллионов гривен (21 млн рублей). Об этом 23 февраля сообщает одесское издание «Таймер».

Бюджет киноленты при этом составил 42 миллиона гривен (110 миллионов рублей), из которых десять миллионов гривен составило финансирование государства, выделенное Украинским культурным фондом и Государственным агентством Украины по вопросам кино.

За три недели фильм, который был доступен к просмотру в 90 кинотеатрах, посмотрели 91 тысяча зрителей.

В издании предположили, что за последнюю неделю демонстрации украинский комедии вряд ли будут существенные изменения в количестве желающих посмотреть данный фильм. По сообщению «Таймера» 23 февраля в одном из кинотеатров Одессы на сеанс данного фильма было приобретено три билета на момент публикации новости изданием.

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