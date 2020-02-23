Бангкок, , 15:27 — REGNUM Из общего числа пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, 21 человек выздоровел в Таиланде. Об этом 23 февраля сообщил журналистам на брифинге в Бангкоке постоянный секретарь министерства здравоохранения Таиланда Сукхум Канчанапхимай.

В больнице

По словам Канчанапхимая, в больницах Таиланда на излечении находились 35 пациентов, заболевших коронавирусом. Из них полностью излечились 21 человек. все они уже выписаны и находятся дома.

На данный момент под наблюдением врачей находятся 14 человек. Большая часть больных идёт на поправку, двое находятся в кризисном центре, их состояние оценивается медиками как стабильно тяжёлое.

Количество людей на карантине, постоянно проходящих тесты на коронавирус, составляет 1355 человек. У всех изолированных тесты пока не подтвердили наличие коронавируса, но они будут оставаться на карантине положенные 14 дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новых сроках инкубационного периода для коронавируса. По данным властей Китая, этот период может составлять более двух недель.

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