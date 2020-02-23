Венеция, Италия, , 15:03 — REGNUM Традиционный Венецианский карнавал находится под угрозой отмены из-за коронавируса в Италии. об этом 23 февраля сообщил журналистам глава региона Венето Лука Дзайя.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Венето достигло 23, в городе Венеции сегодня диагностированы два случая заболевания коронавирусом.

По словам Луки Дзайя, двое заболевших коронавирусом пациента в Венеции находятся в отделении интенсивной терапии, обоим более 80-ти лет. В настоящее время решается вопрос об усилении мер по недопуску распространения заболевания в стране.

Как уточнил глава Венето, о принятых мерах и процедурах будет объявлено в течение часа. Возможно, будет досрочно прекращён традиционный Венецианский карнавал, который начался 8 февраля и должен был завершиться 25 февраля, в Жирный вторник.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 113 случаях заболевания коронавирусом в Италии. Больше всего таких случаев было диагностировано в регионах Ломбардия и Венето на севере страны. В стране на карантине находятся 12 городов, отменены массовые мероприятия и занятия в образовательных учреждениях.

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