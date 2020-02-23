Посёлок городского типа Новые Санжары, Украина, , 14:59 — REGNUM У одной из эвакуированных из Уханя иностранных граждан, которая находится на двухнедельном карантине в медицинском санатории в поселке Новые Санжары, произошло обострение хронического заболевания, сообщает 23 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

В пресс-службе сообщают, что вечером 22 февраля у одной из эвакуированных заболел живот. Медработники установили предварительный диагноз. В обсервацию прибыла скорая медицинская помощь, специалисты которой провели дополнительное обследование и назначили лечение.

«Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, осуществили медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм», — цитирует заявление заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко пресс-служба министерства.

У эвакуированной диагностировали обострение хронического гастроэнтерологического заболевания. В данный момент, как сообщили в пресс-службе, больная чувствует себя хорошо.

В пресс-службе ведомства также напомнили, что эвакуированные из Уханя находится в обсервации уже четвертые сутки.

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