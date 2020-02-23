Богданович, Свердловская область, , 13:58 — REGNUM В свердловском Богдановиче гражданин Китая госпитализирован с высокой температурой. Он находится в инфекционном отделении, пишут местные СМИ.

По данным изданий, он находится в отдельном боксе. У него взяты необходимые анализы. А «Альянс врачей» сообщает, что пациентов отделения либо быстро выписали, либо временно отпустили домой. На дому их будут ежедневно осматривать.

В областном минздраве подтверждают, что гражданин госпитализирован, но отмечают, что коронавируса у него нет. По поводу выписки в связи с его госпитализацией других пациентов официальные комментарии отсутствуют.