Сургут, Югра, 23 февраля 2020, 13:49 — REGNUM В Югре на встрече с заместителем губернатора Югры Андреем Зобницевым и руководителем «Ипотечного агентства Югры» Евгением Чепелем голодающие ипотечницы ещё раз заявили, что преследования «Ипотечного агентства Югры» в отношении них и товарищей по несчастью несправедливы. Запись общения замгубернатора и протестующими опубликована в сети «Ютуб».
Участницы голодовки вновь повторили, что «Ипотечное агентство Югры» в одностороннем порядке внесло изменения в действующие жилищные программы ХМАО. Самая болезненная, ухудшающая положение сотен семей, уже получивших компенсацию по ипотечному кредиту — это поправка в программе «Доступное жилье молодым» о том, что её участники не должны иметь в собственности жилья на территории РФ. Семьи, ранее получившие от 800 тыс. до миллиона рублей стали вмиг «обманщиками» и обязаны вернуть эти деньги «Ипотечному агентству Югры».
Ипотечницы ещё раз напомнили, что до участия в программе их консультировали специалисты «Ипотечного агентства Югры», претенденты предоставили требуемые пакеты документов, их включили в программу и выдавали компенсации по кредитной ставке годами. В требованиях было чёрным по белому написано, что нужны справки об отсутствии и наличии в собственности жилья «у заявителя и членов его семьи по месту пребывания, в том числе на предыдущие фамилии, у заявителя и членов его семьи по месту постоянной регистрации, в том числе на предыдущие фамилии». Спустя годы положения программы привели к соответствию с федеральным законодательством.
По сути руководитель «Ипотечного агентства Югры» Евгений Чепель не дал ответа, апеллируя к тому, что суды встали на сторону агентства. Ипотечницы ему возразили, что суды принимают решения по сложившейся практике, по накатанной, ориентируясь на федеральный закон и новое положение, а не то, что было прописано ранее.
Одна из ипотечниц так прокомментировала ситуацию изданию «ЮграPRO».
Заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев в свою очередь отметил, что «ситуация, действительно, накалена и на сегодня она не имеет простого решения, поскольку в юридическом поле факт нарушения условий программы установлен и сложилась судебная практика».
Читайте ранее в этом сюжете: Состояние голодающих ипотечников Сургута ухудшается