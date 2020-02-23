Сургут, Югра, , 13:49 — REGNUM В Югре на встрече с заместителем губернатора Югры Андреем Зобницевым и руководителем «Ипотечного агентства Югры» Евгением Чепелем голодающие ипотечницы ещё раз заявили, что преследования «Ипотечного агентства Югры» в отношении них и товарищей по несчастью несправедливы. Запись общения замгубернатора и протестующими опубликована в сети «Ютуб».

Участницы голодовки вновь повторили, что «Ипотечное агентство Югры» в одностороннем порядке внесло изменения в действующие жилищные программы ХМАО. Самая болезненная, ухудшающая положение сотен семей, уже получивших компенсацию по ипотечному кредиту — это поправка в программе «Доступное жилье молодым» о том, что её участники не должны иметь в собственности жилья на территории РФ. Семьи, ранее получившие от 800 тыс. до миллиона рублей стали вмиг «обманщиками» и обязаны вернуть эти деньги «Ипотечному агентству Югры».

Ипотечницы ещё раз напомнили, что до участия в программе их консультировали специалисты «Ипотечного агентства Югры», претенденты предоставили требуемые пакеты документов, их включили в программу и выдавали компенсации по кредитной ставке годами. В требованиях было чёрным по белому написано, что нужны справки об отсутствии и наличии в собственности жилья «у заявителя и членов его семьи по месту пребывания, в том числе на предыдущие фамилии, у заявителя и членов его семьи по месту постоянной регистрации, в том числе на предыдущие фамилии». Спустя годы положения программы привели к соответствию с федеральным законодательством.

«Чёткий вопрос: для чего было обновлено положение программы? Причем с пометкой, что обновлённая редакция имеет силу в отношении тех участников программы, которые вступили в неё ранее. Разве закон имеет обратную силу?», — задала вопрос Евгению Чепелю одна из голодающих.

По сути руководитель «Ипотечного агентства Югры» Евгений Чепель не дал ответа, апеллируя к тому, что суды встали на сторону агентства. Ипотечницы ему возразили, что суды принимают решения по сложившейся практике, по накатанной, ориентируясь на федеральный закон и новое положение, а не то, что было прописано ранее.

Одна из ипотечниц так прокомментировала ситуацию изданию «ЮграPRO».

"Кто кого обманул при постановке на учёт в программу «Доступное жильё молодым»? На семьи навешивают ярлык обманщиков, применяя статью 179 ГК. В рамках одного дела не видно массовости проблемы, не видно то количество исключённых семей, которые когда-то стали участниками окружной программы. Но именно наша массовость, говорит о том, что при постановке, принятии документов от нас, подчинённые Чепеля вводили людей в заблуждение: просили указать собственность только по ХМАО, потому что подтверждающие документы наличия жилья как и квадратуры собственности, мы согласно нормативно-правовых актов округа, сдавали исключительно по округу. Чепель говорит, что ещё около 1 000 исков готовят против семей. Неужели все эти люди обманули? Разве это не говорит об обратном? «, — отмечает женщина, считающая себя не «обманщицей», а обманутой.

Заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев в свою очередь отметил, что «ситуация, действительно, накалена и на сегодня она не имеет простого решения, поскольку в юридическом поле факт нарушения условий программы установлен и сложилась судебная практика».

«Тем не менее, мы в 2019 году рядом мероприятий, через выплаты старались как-то облегчить ситуацию по данной группе жителей, но проблемы остались. Сегодня мы готовим определенные решения в том числе и в индивидуальном порядке, но при этом хочу сказать, что скорее всего, все 100% граждан, которые вынуждены возвращать выплаченную им компенсацию процентной ставки, удовлетворены не будут», — сказал заместитель губернатора ХМАО-Югры Андрей Зобницев.

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