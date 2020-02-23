Бишкек, , 14:00 — REGNUM Директором государственного учреждения «Унаа» в Киргизии назначен Марат Пирназаров, об этом со ссылкой на собственные источники 23 февраля сообщает Sputnik Киргизия.

Представление коллективу нового директора состоялось на текущей неделе.

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ИА REGNUM напоминает, как ранее стало известно бывшего директора государственного предприятия «Унаа» Алымжана Козубаева рекомендовал уволить с занимаемой им должности глава правительства Киргизии. Как стало известно из заявлений некоторых сотрудников, он «торговал» должностями. Также совет безопасности республики обнаружил множество недочетов в работе «Унаа» и признал работу учреждения неудовлетворительной. 13 февраля Козубаев был уволен с занимаемой им должности.

Отметим, что государственное учреждение «Унаа» занимается выдаче свидетельств о регистрацией транспортных средств и водительских удостоверений.