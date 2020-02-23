Нижний Новгород, , 13:36 — REGNUM Хозяйка частной конюшни в Дзержинске, на которую неоднократно жаловались местные жители в связи с жестоким обращением с животными, продала лошадей на мясо. Об этом сообщают нижегородские зоозащитники в паблике «Чип и дэйл» в социальных сетях.

«Лошадей выкупили на мясо… Имеется договор купли-продажи. В этом мы бессильны», — констатируют активисты.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Дзержинска обратились за помощью к зоозащитникам, люди пожаловались на хозяйку частной конюшни, которая морит животных голодом, не лечит. По словам зооактивистов, после получения сигнала они сразу выехали на место и увидели ужасающую картину — лошади уже лежат на боку, кормят их каким-то гнильём, да и то не всегда. Конюшня находится в одних руках с 2011 года. Зоозащитники уехали, а вернулись уже с полицейскими. Однако в стойле ни одного из животных не было, вероятно, хозяйка отогнала лошадей в лес, несмотря на их истощенное состояние.

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