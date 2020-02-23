Сеул, , 13:38 — REGNUM Петицию за принудительный роспуск религиозной секты Синчхончжи, члены которой способствовали резкому росту количества заболевших коронавирусом, подписали граждане Южной Кореи. Петиция опубликована на сайте президентской администрации страны.

Петиция за день собрала уже более 240 тыс. подписей за одобрение инициативы и число подписавших продолжает расти. По закону страны, при таком количестве подписей администрация президента должна дать официальный ответ по представленному вопросу.

Поясняя пункт конституции Южной Кореи, в котором указана свобода вероисповедания, автор петиции заявляет, что противозаконная деятельность секты оказывает значительный негативный эффект на конституционный порядок в стране и её роспуск будет выгоден для защиты этого порядка.

В настоящее время число заболевших коронавирусом в Южной Корее превысило 600 человек. Из 602 случаев заражения, по данным министерства здравоохранения, 329 связаны с членами секты Синчхончжи. Резкий рост заболевания произошёл после 18 февраля, в этот день в стране насчитывался всего 31 заражённый. Вспышка заболевания связана с прихожанкой секты Синчхончжи, которая, отказавшись проходить обследование, посещала Церковь Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, заразив там около тысячи прихожан.

Ранее ИА REGNUM сообщало об объявлении властями Южной Кореи наивысшего, «красного» уровня эпидемиологической опасности в связи с резким возрастанием угрозы распространения коронавируса в стране.

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