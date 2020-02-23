Нижний Новгород, , 12:50 — REGNUM Праздничная подсветка на Нижегородской телебашне включится в честь Дня защитника Отечества. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Подсветка будет работать с 18:00 до 00:00 мск 23 февраля. По словам главы Нижегородского филиала РТРС Михаила Небольсина, на высотной доминанте Нижнего Новгорода будет воспроизведен световой сценарий, разработанный специально к празднику 23 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы Нижегородскую телебашню часто используют в дни праздников или крупных мероприятий, запуская на фасаде тематические световые шоу. Так, в июне 2018 года на телебашне запустили парад флагов стран-участниц Чемпионата мира по футболу-2018. В декабре 2019 года открылась подсветка телебашни, приуроченная к новогодним и рождественским праздникам.