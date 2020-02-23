Рим, , 12:51 — REGNUM Возросло число заболевших коронавирусом COVID-19 в Италии. Об этом 23 февраля сообщил журналистам на пресс-конференции глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Заболевание было диагностировано ещё у 34 человек. Таким образом, общее число заболевших достигло 113 человек. Вспышки заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах. Больше всего пациентов находятся в больницах регионов Венето и Ломбардия.

В связи с резким возрастанием числа заболевших коронавирусом властями страны были приняты исключительные меры по предотвращению распространения заболевания. Отменены массовые мероприятия, в том числе спортивные. На неопределённый срок перенесена дата трёх футбольных матчей чемпионата Италии в высшем дивизионе, а до того были отменены 42 матча и молодёжных и любительских лигах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о карантине, введённом властями Италии в 12 городах регионов Венето и Ломбардия. Въезд и выезд в города запрещён, местным жителям рекомендовано как можно реже появляться в публичных местах.

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