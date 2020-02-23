Ереван, , 12:53 — REGNUM Внутренние войска Армении будут переименованы в национальную гвардию и больше не будут направляться на охрану государственной границы республики, а будут охранять общественный порядок и объекты особой важности. Об этом со ссылкой на заявление заместителя главы полиции Армении Тиграна Есаяна, которое он сделал во время обсуждения проекта реформ правоохранительных органов, сообщает 22 февраля Sputnik Армения.

Есаян также отметил, что все, кто будет соответствовать требованиям останутся в системе правоохранительных органов. В отношении тех, кто окажутся вне системы, он заявил, что их переведут в другие отделы полиции.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Армении национальным собранием был принят законопроект, согласно которому должности главы совета национальной безопасности и начальника полиции предлагалось считать политическими и установить для них требования аналогичные тем, которые выдвигаются к кандидатам в депутаты.