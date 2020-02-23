Рим, , 12:52 — REGNUM Ряд исключительных мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса Covid-19, было принято правительством Италии. Об этом 23 февраля сообщает BBC.

В связи с угрозой эпидемии заболевания, карантин объявлен в 12 городах на севере страны, в провинциях Ломбардия и Венето. Отменены все массовые и спортивные мероприятия, занятия в образовательных учреждениях, закрыты часть офисов, работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на работу дома.

Также издан запрет на въезд и выезд в области, которые закрыты на карантин. Отменены все запланированные футбольные матчи.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене трёх матчей чемпионата Италии по футболу в высшем дивизионе, которые должны были состояться в провинциях Венето и Ломбардия.