Нижний Новгород, , 12:29 — REGNUM На заседании архитектурного совета при департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области был одобрен с поправками предпроект мемориального комплекса «Нижегородская голгофа», который планируется построить на территории Мочального острова. Об этом сообщает Нижегородская митрополия. Обсуждение строительства началось ещё в 2017 году.

Предполагается, что комплекс будет включать храм-часовню, пристань и памятник жертвам террора. Подчеркивается, что вся территория острова «является памятником жертвам террора. Поэтому совершенно недопустимо, чтобы на острове проводились развлекательные мероприятия и возводились иные объекты кроме мемориала».

Площадь планируемого комплекса составит 23 га, для выбора подрядчика по благоустройству оставшейся части острова Нижегородская епархия объявит конкурс.

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Как сообщало ИА REGNUM, Остров Мочальный расположен напротив лучших видовых площадок Нижнего Новгорода. Первоначальное название острова — Рожнов. В 1918 году здесь были расстреляны 15 монахов Оранского монастыря, его настоятель архимандрит Августин и настоятель церкви Казанской иконы Божией Матери Николай Орловский. В дальнейшем остров использовался большевиками для массовых расстрелов, тела погибших сбрасывали в воду. Считается, что на Мочальном погибли около пяти тыс. человек. В память о погибших в 2004 году на острове был открыт деревянный крест, а в 2006 году возведен каменный монумент в виде креста.

На публичных слушаниях по вопросу предоставления участка площадью 23 га на Мочальном острове, расположенном в месте слияния Волги и Оки, для «религиозного использования», разгорелся скандал. Жителям Бора не объяснили, для чего будет использована территория острова, что и вызвало недовольство. Изначально планировалось, что под возведение часовни будет отдан участок площадью 0,4 га. На слушаниях же выяснилось, что площадь передаваемого РПЦ участка составит 23 га — больше половины всей территории острова. Также высказались активисты и экологи ВООП (Всероссийского общества охраны природы), которые считают необходимым всей Борской пойме и Мочальному острову присвоить статус особо охраняемой природной территории для сохранения уникальной биосферы пойменных лугов, при этом не исключается возможность возведения небольшого храма или часовни.

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