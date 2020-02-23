Псков, , 12:26 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, поздравляя жителей региона с Днём защитника Отечества, отметил, что праздник «посвящён любви к Родине, отваге и нетерпимости к врагу».

«Этот праздник отличается глубокой и сложной историей. Он посвящён событиям февраля 1918 года, когда вся Россия находилась в тяжёлом кризисе и нуждалась в подлинном чуде для его преодоления. Для спасения Родины наши прадеды показали великий пример мужества. Они объединились, вне зависимости от профессии, возраста и опыта, и сформировали новую военную силу, способную справиться с любой угрозой — Красную Армию», — говорится в поздравлении главы региона.

По словам псковского губернатора, День защитника Отечества — это напоминание о том, что наша страна «стоит на подвигах простых людей, которые стали героями истории».

Мы также должны помнить, что Россия нуждается в своих защитниках не только в военное время. Поэтому желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой, сил и веры для исполнения почётного долга по укреплению и развитию нашей страны. Здесь нужен вклад каждого из нас». Михаил Ведерников, губернатор Псковской области Здесь нужен вклад каждого из нас».

Добавим, что торжественные мероприятия в честь Дня защитника Отечества прошли на набережной Флотской Славы Пскова в субботу, 22 февраля. Их участниками стали военнослужащие Псковского гарнизона, юнармейцы, сотни жителей и гостей Пскова.

После торжественного митинга состоялся плац-концерт: выступил военный оркестр 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии, а также творческие коллективы Пскова. Военнослужащие провели выставку современных образцов вооружения, а также показательные выступления.

Кроме того, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона провёл торжественный приём в Приказной палате Псковского кремля.

Здесь состоялось вручение наград жителям региона, которые внесли особый вклад в обеспечение обороноспособности России, сохранение исторической правды о подвиге советских солдат. Медалью «За заслуги перед Псковской областью» награжден главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко. Памятные юбилейные награды в честь 75-летия Великой Победы были вручены Федору Золотареву, Георгию Давыдову, Кларе Крыловой, Александру Осекину, Василию Усенко, Виктору Федорову. Государственными наградами, а также ценными подарками были награждены военнослужащие Псковского гарнизона.