Ереван, , 12:21 — REGNUM Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян призвал не поддаваться на провокации в связи с коронавирусом и следить за официальными заявлениями. Об этом министр написал 22 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Торосян отметил, что межведомственная комиссия по борьбе с коронавирусом принимает решение согласно ситуации. Он также отметил, что и возглавляемое им ведомство и внешнеполитическое ведомство Армении постоянно контактируют со своими зарубежными коллегами ввиду того, что ни одна страна не может эффективно бороться с новым коронавирусом самостоятельно.

Он также обратил внимание на искусственное обострение ситуации в обществе и даже попытку кого-то извлечь из нее «дивиденды», что по его мнению неприемлемо.

«Национальный центр по предупреждению заболеваний, а также Инспекционный орган по здравоохранению и труду располагают достаточным потенциалом для адекватного реагирования на заразные заболевания. Прошу следить за официальными новостями и не поддаваться на провокаци», — подытожил он.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Армения на время приостановила режим свободного въезда в страну граждан КНР в связи с коронавирусом.