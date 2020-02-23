Ереван, 23 февраля 2020, 12:21 — REGNUM Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян призвал не поддаваться на провокации в связи с коронавирусом и следить за официальными заявлениями. Об этом министр написал 22 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Торосян отметил, что межведомственная комиссия по борьбе с коронавирусом принимает решение согласно ситуации. Он также отметил, что и возглавляемое им ведомство и внешнеполитическое ведомство Армении постоянно контактируют со своими зарубежными коллегами ввиду того, что ни одна страна не может эффективно бороться с новым коронавирусом самостоятельно.
Он также обратил внимание на искусственное обострение ситуации в обществе и даже попытку кого-то извлечь из нее «дивиденды», что по его мнению неприемлемо.
Читайте также: Армения отменяет режим свободного въезда граждан Китая в страну
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Армения на время приостановила режим свободного въезда в страну граждан КНР в связи с коронавирусом.