Москва, , 11:56 — REGNUM У троих из восьми эвакуированных с карантинного лайнера Diamond Princess туристов в период нахождения на корабле был выявлен коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

Отмечается, что у граждан России «с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений». Также в Минздраве добавили, что ни их здоровью, ни здоровью членов семей пассажиров лайнера ничто не угрожает.

Были эвакуированы спецбортом МЧС России восемь пассажиров, остальные от перелёта отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, все российские туристы с лайнера Diamond Princess были госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу в Казани. Под наблюдением врачей они будут находиться в течение 14 дней без выхода из здания. Специальный бокс будут охраняться силами Росгвардии. О состоянии пациентов будет сообщаться ежедневно.

Всего на борту корабля находились 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.