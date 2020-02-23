Сеул, , 12:13 — REGNUM Уровень эпидемиологической угрозы поднят до наивысшего, четвёртого («красного») уровня в связи с угрозой распространения коронавируса в Южной Корее. Об этом 23 февраля сообщает агентство «Рёнхап», ссылаясь на заявление президента страны Мун Чжэ Ина.

Глава государства сообщил, что следующие несколько дней будут крайне важны в ситуации, сложившейся в стране в связи с распространением коронавируса COVID-19. Мун Чжэ Ин призвал граждан объединиться, чтобы совместно с местными властями, карантинными службами и органами здравоохранения оказать противодействие вирусу.

Согласно последним данным, в Южной Корее коронавирус диагностирован уже у 556 человек, пять пациентов скончались, выздоровело 18 человек, на обследовании находятся ещё 6 039 человека. Ещё пять дней назад количество заболевших составляло всего 31 человек.

Резкое возрастание количества заболевших связано с религиозной сектой Синчхончжи. Одна из адептов секты, 61-летняя кореянка, отказалась пройти анализ на коронавирус и посещала приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи. Позже у неё был диагностирован коронавирус. Таким образом женщина стала распространителем вируса среди прихожан секты. В настоящее время под карантином находятся 9336 человек, входящих в данную секту.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четвёртом погибшем в результате пневмонии, вызванной коронавирусом в Южной Корее.

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