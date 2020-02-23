Сургут, Югра, 23 февраля 2020, 11:46 — REGNUM На третий день бессрочной голодовки ипотечников Югры состояние 12 участниц ухудшается. Наблюдается головокружения и головные боли, сообщают протестующие.
Напомним, прямая трансляция хода протеста ведётся на канале «Ютуб», в «Инстаграме», а также в паблике «Мы правы» в социальной сети «ВКонтакте».
При этом голодающие выразили благодарность администрации города Сургута за медицинскую помощь, обеспечение охраны и доставку воды.
Напомним, акция протеста стартовала 21 февраля 2020 года.
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