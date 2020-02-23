Сургут, Югра, , 11:46 — REGNUM На третий день бессрочной голодовки ипотечников Югры состояние 12 участниц ухудшается. Наблюдается головокружения и головные боли, сообщают протестующие.

Напомним, прямая трансляция хода протеста ведётся на канале «Ютуб», в «Инстаграме», а также в паблике «Мы правы» в социальной сети «ВКонтакте».

"Очень сложно физически и морально находится в помещении без возможности выйти и подышать свежим воздухом, без пищи, на одной воде. Длительные эмоциональные переговоры также дали о себе знать. Нескольким участницам понадобилась медицинская помощь. У большинства состояние пока удовлетворительное. Но тем не менее нам приходится экономить силы, мы уже не столь активны, вынуждены большую часть времени проводить в спальне», — говорится в сообщении участниц протеста.

При этом голодающие выразили благодарность администрации города Сургута за медицинскую помощь, обеспечение охраны и доставку воды.

Напомним, акция протеста стартовала 21 февраля 2020 года.

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