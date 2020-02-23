Казань, , 11:40 — REGNUM Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова и глава Татарии Рустам Минниханов посетили больницу, в которую были эвакуированы туристы с карантинного лайнера Diamond Princess. В настоящее время они госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу в Казани, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

По словам Поповой, эвакуация проводилась специальным бортом МЧС России, всего в Казань доставлены восемь пассажиров лайнера. Все туристы чувствуют себя хорошо, повышенной температуры нет ни у одного из граждан, состояние удовлетворительное.

«Больница в Казани правильно оборудована в части предотвращения распространения любых инфекционных заболеваний, даже особо опасных. И именно здесь будут находиться в течение всего период выздоровления и лечения пациенты под наблюдением очень квалифицированных врачей, которые вместе с ними будут находиться здесь в течение не менее 14 дней без выхода их здания», — уточнила глава федерального ведомства.

Также Попова добавила, что весь блок, где расположены специальные боксы, будет охранять Росгвардия. О состоянии пациентов будет сообщаться ежедневно.

Минниханов пояснил размещение в Казани эвакуированных, отметив, что среди туристов — четверо взрослых жителей республики и один ребёнок. Он заявил, что Татария располагает инфекционной больницей, которая соответствует всем требованиям и нормам.

Как сообщало ИА REGNUM, на лайнере Diamond Princess была зафиксирована вспышка коронавирса Covid-2019. Источником стал гражданин Китая, который во время круиза сходил на берег в Гонконге, где и заразился. Лайнер был поставлен на карантин в японском порту Иокогама. Всего на борту корабля находились 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. К вечеру 20 февраля коронавирус был выявлен у 728 человек, двое скончались. На борту судна остаются менее двух тысяч человек. Часть людей после двухнедельного карантина выпустили, поскольку у них коронавируса не обнаружено.