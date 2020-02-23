Минск, , 12:09 — REGNUM По состоянию на начало 2019 года процент занятости мужчин трудоспособного возраста в Белоруссии составил 82,1%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета Белоруссии.

Пётр Котов. Рабочий. 1949

Средний возраст работающих мужчин в республике составил 41 год, каждый четвертый из них находится в возрастной категории от 16 до 30 лет.

Мужское население Белоруссии отдает предпочтение таким профессиям, как строительство, транспортная сфера, работа на складе, почтовая и курьерская деятельность, сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйства, промышленность, информация и связь.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейтинг самых мужественных городов РФ и стран СНГ возглавили такие города, как Москва, Екатеринбург и Минск.