Минск, , 11:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил солдат, прапорщиков, офицеров, ветеранов и граждан республики с Днем защитников Отечества и вооруженных сил. Поздравления белорусского лидера было опубликовано 22 февраля пресс-службой главы государства.

Александр Лукашенко и белорусские офицеры President.gov.by

Лукашенко отметил, что военнослужащие Белоруссии «олицетворяют мощь и силу» государства. Он также выразил убеждение в том что «подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, мужество и героизм воинов-интернационалистов, стремление военнослужащих действующей армии продолжить славные традиции старших поколений являются достойным ориентиром и примером истинного патриотизма для белорусской молодежи».

Лидер государства пожелал военным крепкого здоровья, профессиональных успехов и мирной службы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне лидер Белоруссии сделал кадровые назначения в вооруженные силы республики.

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Отметим, ранее в Белоруссии вступило в силу постановление, которым вносятся корректировки к требованию к состоянию здоровья потенциальных призывников. Согласно нововведениям, от службы в белорусской армии теперь не будут освобождаться молодые люди с такими заболеваниями, как дистрофия или же ожирение, с патологиями сердечно-сосудистой системы, проблемы с суставами и другими заболеваниями, согласно которым ранее молодые люди освобождались от службы в вооруженных силах.