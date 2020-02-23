Екатеринбург, , 11:06 — REGNUM Финансирование Коляда-Театра в Екатеринбурге будет увеличено. Эти сделано по решению свердловского губернатора Евгения Куйвашева, сообщает областной Департамент информполитики.

Как отметил замгубернатора Павел Креков, Коляда-Театр является одним из брендов Свердловской области. По поручению главы региона он уже встретился с руководителем театра Николаем Колядой. Уже известно, что грантовая поддержка вырастет в три раза. Кроме того, учреждению могут дать налоговые преференции и освободить от коммунальных платежей.

Сейчас предстоит работа по согласованию правовых механизмов оказания помощи. Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой к губернатору обратился сам Николай Коляда.

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