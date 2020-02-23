Сургут, Югра, 23 февраля 2020, 10:52 — REGNUM Голодающие ипотечницы Сургута продолжают настаивать на личной встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой. Идёт третий день бессрочной акции протеста против действий «Ипотечного агентства Югры», которая транслируется в режиме онлайн в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Накануне, 22 февраля, уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова уговаривала ипотечниц прекратить голодовку и встретиться с губернатором ХМАО 26 февраля, когда та приедет в Сургут. По мнению омбудсмена настаивать на встрече до обозначенной даты нет смысла, так как задать вопросы главе региона желают и другие участники жилищных программ. И разумнее не голодать, а подготовить вопросы к Наталье Комаровой, считает омбудсмен.
Протестующие возразили Наталье Стребковой в ответ, мол, они ведут безрезультатные переговоры с властями Югры уже второй год и желают услышать чёткие ответы на поставленные вопросы, как говорится, «глаза в глаза», а не очередной раз выслушивать обтекаемые общие формулировки.
Стребкова пояснила, что губернатор во второй половине дня 26 февраля поедет в другое муниципальное образование.
Напомним, голодовка бывших участников программы ХМАО «Доступное жильё молодым», которых через 8 — 10 лет из неё исключили и требуют сейчас вернуть от 800 — 1000 тыс. рублей компенсаций по ипотеке, началась 21 февраля. Это уже вторая акция протеста ипотечников. Первая была проведена в сентябре 2019 года. Тогда власти Югры обещали найти решение проблемы.
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