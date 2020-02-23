Сургут, Югра, , 10:52 — REGNUM Голодающие ипотечницы Сургута продолжают настаивать на личной встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой. Идёт третий день бессрочной акции протеста против действий «Ипотечного агентства Югры», которая транслируется в режиме онлайн в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Накануне, 22 февраля, уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова уговаривала ипотечниц прекратить голодовку и встретиться с губернатором ХМАО 26 февраля, когда та приедет в Сургут. По мнению омбудсмена настаивать на встрече до обозначенной даты нет смысла, так как задать вопросы главе региона желают и другие участники жилищных программ. И разумнее не голодать, а подготовить вопросы к Наталье Комаровой, считает омбудсмен.

Протестующие возразили Наталье Стребковой в ответ, мол, они ведут безрезультатные переговоры с властями Югры уже второй год и желают услышать чёткие ответы на поставленные вопросы, как говорится, «глаза в глаза», а не очередной раз выслушивать обтекаемые общие формулировки.

«Губернатор — единственный человек, который уполномочен принимать какие-либо решения. Мы настаиваем на личной встрече с ней. И по поводу организации встречи. Как Вы думаете, 26 февраля в 9 утра, в рабочий день, все ли смогут, отложив дела, прийти на встречу с губернатором?», — остаются тверды участницы голодовки.

Стребкова пояснила, что губернатор во второй половине дня 26 февраля поедет в другое муниципальное образование.

«Если вы говорите сейчас, что вам неудобно время встречи, я могу передать ваши пожелания губернатору», — отвечает Стребкова.

Напомним, голодовка бывших участников программы ХМАО «Доступное жильё молодым», которых через 8 — 10 лет из неё исключили и требуют сейчас вернуть от 800 — 1000 тыс. рублей компенсаций по ипотеке, началась 21 февраля. Это уже вторая акция протеста ипотечников. Первая была проведена в сентябре 2019 года. Тогда власти Югры обещали найти решение проблемы.

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