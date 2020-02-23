Челябинск, , 10:17 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль следствие по уголовному делу об убийстве в Челябинске 17-летнего юноши. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он поручил оказать семье погибшего всю необходимую поддержку. В том числе и помочь с организацией похорон.

Как сообщало ИА REGNUM, подросток погиб в ночь на 22 февраля. Он и его друзья заступились за девушку, к которой приставали пьяные мужчины. Один из нападавших смертельно ранил его ножом в сердце.

Власти Челябинска уже объявили, что оплатят похороны молодого человека.

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