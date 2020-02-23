Рим, , 09:12 — REGNUM Три матча чемпионата страны по футболу были отменены из-за угрозы распространения коронавируса в Италии. Об этом 23 февраля сообщил журналистам на пресс-конференции сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, его слова приводит портал Football Italia.

Конте уточнил, что были отменены три матча чемпионата Италии в высшем дивизионе, которые должны были состояться в регионах Венето и Ломбардия 23 февраля. Все матчи перенесены на неопределённый срок из-за угрозы распространения коронавируса.

Отменены матчи «Интер» — «Сампдория», «Верона» — «Кальяри» и «Аталанта» — «Сассуоло». До этого, 22 февраля, в Италии были отменены 42 матча в любительских и молодежных лигах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании числа заражённых коронавирусом в Италии за последние двое суток. В настоящее время количество заболевших составляет 79 человек. Кроме того, в стране зафиксированы уже две смерти из-за пневмонии, вызванной коронавирусом.

Вспышки заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах. Правительство страны разработало ряд мер по предотвращению распространения заболевания. В регионе Ломбардия, где отмечается наибольшее количество заболевших, полностью изолированы десять городов. В стране отменены массовые мероприятия, ограничена учебная и рабочая деятельность.

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