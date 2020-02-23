Москва, , 08:45 — REGNUM Климатологи не ожидают, что лето 2020 года в России будет жарким из-за того, что зима была аномально теплой. Об этом заявил журналистам ведущий научный сотрудникГлавной геофизической обсерватории им. ВоейковаАндрей Киселев.

По словам Киселева, природа, так или иначе, постарается «выровнять» температурный фон. Поскольку зима оказалась аномально теплой, то лето климатологи ожидают вполне умеренным, или даже прохладным. Во всяком случае температурный фон завышен не будет.

Киселев подчеркнул, что такая закономерность подтверждена многолетними данными.

Также Киселев отметил, что зима на европейской части России была практически бесснежной из-за чего почва недополучила влаги, что может навредить сельскому хозяйству. Если будут резкие понижения температуры, то многие сельскохозяйственные культуры могут погибнуть.