Тюмень, 23 февраля 2020, 08:29 — REGNUM В общественном транспорте Тюмени появились «люди в голубых накидках», которые собирают деньги якобы для фонда «Сильные дети» в помощь несовершеннолетним больным. Горожане в паблике «Настроение Тюмени» сети Facebook задаются вопросом, является ли такой способ сбора денег законным.
В комментариях участники сообщества привели открытые данные фонда «Сильные дети», зарегистрированного в Чувашии.
Специалисты по работе с НКО сообщают, что большинство благотворительных фондов России подписали декларацию об отказе сборов средств на улицах и вошли в ассоциацию «Все вместе», которая объединяет честные и открытые некоммерческие организации, чтобы противостоять обманщикам и мошенникам в сфере благотворительности.