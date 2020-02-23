Тюмень, , 08:29 — REGNUM В общественном транспорте Тюмени появились «люди в голубых накидках», которые собирают деньги якобы для фонда «Сильные дети» в помощь несовершеннолетним больным. Горожане в паблике «Настроение Тюмени» сети Facebook задаются вопросом, является ли такой способ сбора денег законным.

«Ни один благотворительный фонд, заслуживающий доверия, не собирает деньги на улицах. Нет, и ещё раз нет! Уже много раз на этот счёт были пояснения. Управы на мошенников, видимо, нет. Надо хотя бы фотографировать их», — считает поднявший тему автор поста.

В комментариях участники сообщества привели открытые данные фонда «Сильные дети», зарегистрированного в Чувашии.

«Этот фонд проверялся прокуратурой, выявлены нарушения. Но самое главное — это его бухгалтерия. Она нулевая. За 2018 они якобы собрали 896 тыс. рублей, кои тут же потратили на благие дела, в то время как содержание аппарата обошлось всего в 44 тыс. рублей. Резюме: полная чернота», — сообщает один из участников «Настроения Тюмени».

Специалисты по работе с НКО сообщают, что большинство благотворительных фондов России подписали декларацию об отказе сборов средств на улицах и вошли в ассоциацию «Все вместе», которая объединяет честные и открытые некоммерческие организации, чтобы противостоять обманщикам и мошенникам в сфере благотворительности.