23 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

Игорь Бекшаев, , 08:29 — REGNUM



Добрый Пастырь. Мавзолей Галлы Плацидии wikipedia.org

Сегодня, 23 февраля, Неделя о Страшном Суде. На литургии читаем Евангелие от Матфея, глава двадцать пятая:

«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».

Микеланджело. Страшный суд 1537—1541

Эти слова Христос произносит сразу после рассказанной Им притчи о талантах, больше ни у кого из евангелистов, кроме Матфея, этот рассказ не встречается. Не все понятно в этой истории. В первую очередь, не совсем ясно, в каком масштабе совершается разделение. Собираются на суд «народы» (έθνη) и дальше «их» (αυτους) уже разделяют. Но неоднократно многими было замечено, что по правилам языка нельзя греческий средний род «народов» совместить с мужским родом местоимения «их». Многие даже посчитали, что здесь в тексте что-то пропущено, переставлено, имеет место какое-то «искусственное соединение». На это любят, очень любят указывать разные буквоеды из толмачей нового веяния, все ищут повсюду признаки того, что Евангелия представляют собою свалку без всякой связи склеенных фрагментов. Однако другими справедливо указывалось, что такое соединение уместно, если мысленно подразумевается, что народ состоит из людей.

Подобные выражения в Писаниях встречаются и в других местах. Например: «Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа» (Деян.8:5). Здесь тоже «город» (πόλιν) женского рода, в то время как местоимение «им» (αυτοις) имеет мужской род, но ясно, что речь идет о горожанах, хоть формально читается, что проповедовал Филипп «городу». Так и в нашем сегодняшнем случае — собираются на суд народы, но судятся люди, составляющие эти народы, каждый за свои поступки. Судить же целые народы, выделяя из них какие-то целиком праведные, а другие целиком состоящие из грешников, неверно.

Другая неясность касается животных. Чем козлы хуже овец? Почему в образе «благословенных» — овцы, а в образе «проклятых» — козлы? Вопрос многих любителей животных волнует. У святых отцов мысль тут сразу же потянулась куда надо. Козел есть животное «блудливое» (у кого чего болит, тут ничего не поделаешь, надо отнестись к этому с пониманием) — эта мысль прочно внедрилась в популярную экзегетику и там застряла. Если же отбросить все эти сексуальные зоофобские фантазии, то откроется много интересного. Ибо если «овцы» в обоих случаях имеют средний род (то есть это все овечье стадо, с баранами, естественно), то «козлы» в первом случае — именно козлы, а во втором — уже козье стадо. Сравним: «И отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов (м.р.); и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов (ср.р)— по левую». Из чего следует, что собранные в один загон козлы уже будут представлять собою некоторую общность, стадо.

Итак, все «народы» собраны в одно место. Однако одни из людей, составляющих эти народы — они свои, а прочие — чужие, затесались. «Пастух» здесь конкретно — овчар (ποιμην). Не пастух всего подряд, а пастырь овечьего стада. Профессиональный взгляд его легко отделяет тех, кто пристал к стаду, он их собирает вместе и отправляет назад к своему хозяину. Обязанность пастуха сохранить своих и отделить своих же от чужих. «Я есмь пастырь добрый (букв: «пастух хороший» И.Б.); и знаю Моих, и Мои знают Меня… и жизнь Мою полагаю за овец», — говорит Христос о Себе (Ин.10:14−15). Так что козлы — это лишь образ не своих по определению. Из самих профессиональных обязанностей пастуха следует это разделение. Козлы поэтому не «хуже», как животные вообще, просто они не свои с точки зрения именно пастуха. Любители животных могут быть спокойны, козлы ни при чем, они здесь лишь образ чужих в овечьем стаде.

Добрый пастырь. Икона. XIX в

Дальше после того, как произошло уточнение по какую сторону стоят свои, а по какую — чужие, овцы и козы уже не упоминаются, обращение уже идет к занявшим стороны: «Скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира … скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его». Среди «правых» не увидим мы ни крепких молитвенников, ни постников-аскетов, «спасающих» свою душу, ни всех этих защитников преданий, догматов и «веры» в целом. Как правило, эти люди шибко озабочены собой и глобальными вопросами одновременно, чтобы обращать внимание на то, что под носом творится.

Обратим внимание, что в этой Христовой притче недоумевают и «правые», и «левые». Одни не понимают, за что их приняли, а другие — за что отвергли. Здоровые человеческие отношения для первых естественны, они не видят никакой своей заслуги в том, что поступали по велению чистого сердца. Вторые же явно недовольны, ибо, наверняка, считают себя заслужившими лучшей доли. Но эта лучшая доля, по словам Христа, положена тем, кто желал ее для своих ближних. И дальних тоже. И единственной ценностью в глазах Бога названа человеческая отзывчивость.