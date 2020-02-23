Тэгу, Южная Корея, , 08:27 — REGNUM За прошедший день 22 февраля число зараженных коронавирусом жителей Южной Кореи увеличилось более, чем в два раза, по сравнению с количеством новых зараженных днем ранее, четвертый заболевший скончался, сообщает Yonhap.

В течение прошедших суток было выявлено 123 новых инфицированных, таким образом число подтвержденных случаев заболевания достигло 556 человек.

По сообщению властей, 75 человек из выявленных 22 февраля связаны с прошедшим богослужением в церкви Синчхонджи в городе Тэгу.

В целях предотвращения распространения вируса, власти поместили в карантин более девяти тысяч прихожан церкви.

Всего в Тэгу проживает более 2,5 млн граждан.