Киев, , 08:22 — REGNUM Фотография, на которой министр юстиции Украины Денис Малюська запечатлен стоя на руках под стеной в положении «вверх ногами» читающим книгу была опубликована 22 февраля на странице министра в социальной сети Facebook.

«Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книгу почитать», — прокомментировал фотографию министр.

Опубликованное министром очередное «оригинальное» фото обратило на себя внимание пользователей социальной сети и вызвало оживленное комментирование под опубликованной фотографией.

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ИА REGNUM напоминает, ранее министр юстиции Денис Малюська опубликовал фото, на котором он был запечатлен сидящим на рабочем столе. Также министр юстиции ранее публиковал фотографию, на которой на рабочем столе были запечатлены по всей вероятности его ботинки. На одном из опубликованных ранее снимков также был запечатлен министр Малюська, который спрятавшись под столом подписывал из-под него документ, лежащий на столе.

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Отметим, ранее министр юстиции заявлял о том, что на Украине тюрем больше, чем необходимо и страна может себе позволить начать их «распродажу». Позже Денис Малюська заявил, что на Украине могут закрыть часть тюрем и дать возможность открывать частные СИЗО. Однако в итоге он пришел к мнению, что частные тюрьмы не будут создаваться на Украине, пояснив это тем, что эта затея может привести к росту числа заключенных.