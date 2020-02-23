Киев, , 07:46 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил при каких условия Украина сможет снова эвакуировать своих граждан из Уханя. Об этом 22 февраля сообщается в пресс-службе министерства внутренних дел Украины.

По словам Антона Геращенко граждан Украины смогут эвакуировать из Уханя в том случае, если будет достаточное количество заявок на эвакуацию.

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ИА REGNUM напоминает, в поселке Новые Санжары, куда по решению украинских властей были доставлены эвакуированные из Уханя граждане для нахождения на двухнедельном карантине, произошли массовые беспорядки. Местные жители населенного пункта, в частности, забросали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя, а также устроили столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, в результате которых пострадали сотрудники полиции.

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Отметим во время посещения поселка Новые Санжары 22 февраля секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что среди участников массовых беспорядков в Новых Санжарах были профессиональные подстрекатели.