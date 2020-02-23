Копенгаген, , 07:30 — REGNUM Автор знаменитого Lego-человечка и дизайнер игрушек Lego Йенс Нигард Кнудсен ушел из жизни в возрасте 78 лет в Дании, сообщает Le Monde.

«У него было фантастическое воображение, у него было так много идей», — сообщил его бывший коллега Нильс Милан Педерсен.

Сообщается, что в Lego Кнудсен работал с 1968 по 2000 год. Гениальная идея создания маленького человечка с корпусом, руками и ногами в виде параллелепипедов и круглой головой пришла дизайнеру в 1970 году. Мечта воплотилась в реальность только в 1978.

«Он создал эту фигурку, чтобы принести жизнь в дома», — отметила вдова Кнудсена Марианна.

Напомним, фирма Lego была основана в 1932 году и первоначально специализировалась на выпуске деревянных игрушек.