Москва, , 06:32 — REGNUM Эвакуированные с зараженного коронавирусной пневмонией круизного лайнера Diamond Princess восемь российских граждан прибыли в Казань для прохождения карантинных мероприятий, сообщает KazanFirst.

Восемь человек, в том числе одного ребенка поместят в инфекционную больницу. Сообщается, что региональными властями предприняты все необходимые меры для предотвращения распространения опасной инфекции. Больница огорожена, необходимые медицинские препараты подготовлены.

Медперсонал, который будет работать с эвакуированными гражданами, трое из которых заражены коронавирусной пневмонией, будет жить вместе с пациентами в специальном боксе. И медики и находящиеся на карантине граждане будут лишены физического контакта с внешним миром на время карантина.