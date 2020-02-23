Пекин, , 05:48 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной пневмонией на территории материкового Китая достигло 76 288 человек, сообщает пресс-служба Национальной комиссии по здравоохранению Китая.

По данным на 00:00 22 февраля, в материковой части КНР зафиксировано 2345 смертельных случаев, 76 288 случаев инфицирования. Сообщается также о 20 659 пациентах, покинувших стационар в связи с выздоровлением. Состояние 11 477 заболевших оценивается медиками как тяжелое.

Тесный контакт с заболевшими имели порядка 619 тысяч человек.