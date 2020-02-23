Москва, , 05:09 — REGNUM Автовладельцы смогут бесплатно парковать свои транспортные средства в течение праздничных дней 23 и 24 февраля на территории платных парковок Москвы.

Введенные на два дня правила не коснуться парковок со шлагбаумами, которые продолжать работать в прежнем режиме.

Согласно решению московского муниципалитета, в 2020 году не будут требовать платы на столичных парковках в общей сложности 70 дней. Кроме восьми январских праздничных дней. Правом бесплатной парковки москвичи могут воспользоваться в Международный день солидарности женщин (8 и 9 марта), на майские праздники — 1, 2, 4, 5, 9, 11 числа, 12 и 13 июня и 4 ноября.