Москва, , 04:53 — REGNUM Соглашение о взаимной отмене виз России с аравийским государством Катар вступило в силу 23 февраля.

Согласно подписанному в конце декабря 2019 года соглашению, подданные Катара смогут посетить территорию России без оформления визы, при условии, что их пребывание в стране не превысит 90 дней за 180-дневный период.

Напомним, граждане России имеют право безвизового въезда на территорию Катара с 2017 года. До 23 февраля разрешенный безвизовых период пребывания в Катаре ограничивался 60 днями.