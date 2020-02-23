Рим, , 04:42 — REGNUM Две смерти, 33 госпитализированных и 79 зараженных — такова картина распространения коронавируса в Италии, сообщает портал TPI со ссылкой на заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Жертвами коронавирусной пневмонии стали двое: 78-летний мужчина из Падуи и женщина из Лобардии. Количество зараженных в стране достигло 79 человек, 33 из которых находятся под наблюдением медиков.

«Вспышки зарегистрированы в 11 муниципалитетах», — заявил глава итальянского правительства на чрезвычайном совете министров. Правительство разработало ряд экстренных мер, для блокирования распространения вируса. Планируется отменить спортивные мероприятия, в зоне вспышек прекратить учебную и рабочую деятельность. Запретить на время развлекательные мероприятия. Для нарушивших правила, предполагается ввести арест на срок до трех месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, погибший в Италии мужчина стал первой жертвой коронавируса на территории Европы.

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