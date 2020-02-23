Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Американский актер и кинорежиссер Клинт Иствуд выступил с критикой главы Белого дома Дональда Трампа и высказал слова поддержки кандидату в президенты США миллиардеру Майклу Блумбергу, сообщает CNN.

По словам Иствуда, он одобряет некоторые вещи, которые Трамп выполнил на посту президента США, однако американскому лидеру следовало бы вести себя «более благородно», без публикаций в Twitter с нелестными упоминаниями имен.

Кроме того, актер отметил, что его ужасает внутренняя политика США.

«Лучшее, что мы можем сделать — это просто привезти туда Майка Блумберга», — прокомментировал Иствуд предстоящие выборы главы американского государства.

Напомним, американский миллиардер Майкл Блумберг, занимавший ранее должность мэра Нью-Йорка, поздно вступил в предвыборную гонку и уже вложил миллионы долларов в свою избирательную кампанию.