Киев, , 02:45 — REGNUM В Киеве завершился национальный отбор на конкурс «Евровидение-2020», победителем которого стала малоизвестная группа Go-A, сообщает «112 Украина».

На конкурсе «Евровидение» группа представит песню «Соловей», которая будет исполнена на украинском языке.

Коллектив Go-A был образован в 2011 году в Киеве и стал основоположником музыкального направления фольктроник. По словам членов группы, их стиль сочетает в себе украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, приправленные африканскими барабанами и гитарным драйвом.Известность группе принес трек «Веснянка», попавший в хит-парады радиостанций.

Напомним, победитель национального отбора на конкурс «Евровидение-2019» певица Анна Корсун (Maruv) отказалась от участия в конкурсе, так как не захотела превращать «конкурс в промоакции политиков».