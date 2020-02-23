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«Фоторепортажи ИА REGNUM»
В Президентском Совете по правам человека потребуют проверить дело «Сети»*
*запрещённая в России организация
Москва,
23 февраля 2020, 02:39 — REGNUM В СПЧ не будут делать специального заявления о приговоре по делу членов «Сети» (организация, запрещенная в РФ) но направят обращения с требованием «проверить должным образом» сообщения о пытках. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» сообщили члены совета Игорь Каляпин и Леонид Никитинский.
Обращение с требованием «проверить должным образом» заявление осужденных в Пензе и фигурантов в Санкт-Петербурге о пытках ФСБ направят члены СПЧ генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и руководителю СКР Александру Бастрыкину.
По мнению членов СПЧ, проверка, которую просил провести лично президент РФ Владимир Путин, «проведена безобразно». Соответствующие обращения будут направлены после оформлены апелляции по делу.
Правозащитники планируют «добиться проведения процессуальной проверки, по сообщениям о пытках, которые прозвучали еще на стадии предварительного следствия».
История вопроса
Права человека составляют основу правовой системы современных правовых государств. В международном публичном праве закрепляющий права человека в качестве базы стала Всеобщая декларация прав человека ООН. Организации, занимающиеся общественной деятельностью, заключающейся в защите прав человека мирными средствами, как правило, от произвола государственных структур или должностных лиц, называются правозащитными организациями.
При этом деятельность правозащитных организаций регулярно подвергается критике из-за их политизированности. Наиболее известные из них становятся участниками кампаний, инициированных чаще всего в США, нацеленных на очернение отдельных политических деятелей в различных странах, либо целых государств и их политических режимов. Таким образом, они фактически легитимизируют в глазах международного сообщества насильственное свержение власти, либо развязывание агрессивных войн против стран, которых признали нарушающими права человека.