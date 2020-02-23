* запрещённая в России организация

Москва, , 02:39 — REGNUM В СПЧ не будут делать специального заявления о приговоре по делу членов «Сети» (организация, запрещенная в РФ) но направят обращения с требованием «проверить должным образом» сообщения о пытках. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» сообщили члены совета Игорь Каляпин и Леонид Никитинский.

Обращение с требованием «проверить должным образом» заявление осужденных в Пензе и фигурантов в Санкт-Петербурге о пытках ФСБ направят члены СПЧ генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и руководителю СКР Александру Бастрыкину.

По мнению членов СПЧ, проверка, которую просил провести лично президент РФ Владимир Путин, «проведена безобразно». Соответствующие обращения будут направлены после оформлены апелляции по делу.

Правозащитники планируют «добиться проведения процессуальной проверки, по сообщениям о пытках, которые прозвучали еще на стадии предварительного следствия».