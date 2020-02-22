Женева, Швейцария, , 22:28 — REGNUM Число людей, заражённых новым коронавирусом за пределами Китая, превысило 1400 человек. Это следует из обнародованного 22 февраля отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«За пределами Китая подтверждено 1402 (202 новых) случая», — говорится в сообщении.

Отмечается, за последние сутки было подтверждено еще 202 новых случая заболевания. Помимо Китая, случаи заражения коронавирусом зафиксированы ещё в 28 странах.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что число жертв коронавируса в Китае увеличилось на 109 и достигло 2345 человек.

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