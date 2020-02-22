Санкт-Петербург, , 21:57 — REGNUM В Петербурге 22 февраля прошел традиционный международный благотворительный турнир по мини-футболу, посвященный памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга. Он проводится ежегодно с 1995 года, и в этом году состоялся уже в 26-й раз.

Показательные выступления на церемонии открытия турнира Дарья Драй © ИА REGNUM

Дата турнира выбрана неслучайно: в наступающее воскресенье — очередная скорбная годовщина трагического пожара в гостинице «Ленинград», произошедшего 23 февраля 1991 года. В тот страшный день в борьбе за жизни постояльцев и персонала отеля погибли девять ленинградских пожарных. Это самая крупная потеря в рядах пожарных города на Неве за все послевоенные годы.

Подробнее об этой трагедии: Пожар в гостинице «Ленинград»: предчувствие катастрофы

Соревнования, прошедшие на Зимнем стадионе, в этом году предваряли выступления порядка пяти сотен артистов, среди которых были участники проекта «Главная сцена», сводный оркестр духовых и ударных инструментов.

Кроме того, перед зрителями показали своё мастерство каскадеры, чирлидеры и другие участники шоу.

После этого начались собственно соревнования по мини-футболу, в том числе с участием команды из Финляндии. А в команде ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу выступал и начальник Главка Алексей Аникин.

Помимо футбола, в ходе мероприятия зрителям были доступны для осмотра образцы пожарно-спасательной техникой. Для детей были организованы игры в интерактивных зонах.

…Тем временем победителем XXVI международного благотворительного турнира по мини-футболу стала команда Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. В финале она победила сборную отрядов ФПС Санкт-Петербурга. Тройку лидеров замкнула команда ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.