Нью-Дели, , 20:46 — REGNUM В Индии опровергли появившуюся в СМИ информацию об обнаружении на севере страны в штате Уттар-Прадеш двух крупных месторождений золота, в которых содержится около 3,5 тыс. тонн руды. Об этом 22 февраля сообщил глава геологической службы Индии (GSI) Эм Сридхар в беседе агентству PTI.

Золото James St. John

«Такие данные никто из GSI не приводил <…> Геологическая служба Индии не давала оценок о столь больших запасах золота на месторождениях в районе Сонбхадра», — отметил Сридхара.

Он также напомнил, что изыскательские работы в данном районе проводились дважды: в 1998—1999 и 1999−2000 годах. Однако, исследователи установили, что в рудниках Сонбхадры практически отсутствует золото, так как на тонну руды там приходится только 3,03 грамма золота, что в общей сложности составляет около 160 кг.

Напомним, ранее появилась информация об открытии геологами Индии двух рудников с запасами золота, которые в пять раз превышают золотой запас страны.

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